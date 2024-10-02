إتحاد نقابات العمال والمستخدمين تابع اوضاع العمال والنازحين ودعا لتفعيل تأمين المساعدات

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تابع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين "FENASOL" اوضاع العمال والنازحين، في اجتماع عقده مكتبه التنفيذي برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الاعضاء واعضاء خلية الازمة في الاتحاد، تداولوا فيه اوضاع العمال والنازحين وسبل التخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الأولية في مراكز الإيواء، واكدوا "دعم الصمود الشعبي والمقاومة الوطنية للدفاع عن أرضنا وصد العدوان الصهيوني الهمجي على لبنان وفلسطين، خصوصا بعد ان اصبحت الاعداد اكثر من مليون نازح".

واكد الاتحاد انه مستمر من خلال خلية الأزمة ولجنة الطوارئ "بالعمل الميداني الإغاثي ومد يد العون إلى أهالينا النازحين ويستمر بمتطوعيه بتقديم الخدمات اللوجستية من خلال استقبالهم في المدارس والمنازل التي تستضيف شعبنا الصامد، وللاسف تزداد يوميا اعداد النازحين والعمال والعاملات المهاجرين حيث باتت تفوق القدرات اللوجستية والاستعابية في المناطق".

وحذر الإتحاد من استغلال بعض التجار للاوضاع "برفع اسعار ربطة الخبز والمواد الغذائية والشقق السكنية لإستغلال شعبنا الصامد الذي يقاوم باللحم الحي"، مطالبا الحكومة وخصوصا لجنة الطوارئ "بتفعيل التحرك من اجل تأمين المساعدات بدلا من التلهي في الاجتماعات"، مؤكدا ثبات موقفه "في دعم الصمود الشعبي والمقاومة الوطنية حتى دحر العدوان الوحشي".