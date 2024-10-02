المطارنة الموارنة طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف النار وتطبيق القرارات الدولية

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ييان للمطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري:

- يقفون أمام هول الكارثة ويدينون العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء ومن بينهم السيد حسن نصرالله ومعاونيه

- نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف النار وتطبيق القرارات الدولية واراحة لبنان من التجاذبات

- لمبادرة المجلس النيابي للقيام بواجبه وانتخاب رئيس جديد يكتمل به عقد المؤسسات

- يثمّن الآباء جهوزية الجهات الرسمية لمعالجة الجرحى واستقبال النازحين ويحيون المواقف الشعبية الصادقة التي قام بها أهل المناطق الخارجة عن مسرح الأحداث

- تقف الكنيسة الى جانب شعبها الجريح من خلال أبرشياتها وكاريتاس لبنان

- الإرتياح للموقف الوطني المشرف لقيادة الجيش لضبط أي فلتان محتمل يفعل الظروف الدقيقة ويأملون تجاوب المواطنين معها ومع المؤسسات الأمنية



- ندعو لصحوة ضمير بالتحلق حول دولة اللبنانيين الواحدة



