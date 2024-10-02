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هيئة قضاء جبيل في "التيار" تسارع في سد حاجات كبيرة للنازحين: زيارات طبية وبرامج تربوية ترفيهية للأطفال

2
OCTOBER
2024
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سارعت هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر منذ بداية الأزمة والاعتداءات الاسرائيلية الاجرامية، الى الوقوف عند حاجات النازحين الى القضاء انطلاقا من واجبها الوطني وحسها الإنساني.

وتحول مكتب الهيئة الى خلية نحل باجتماعات يومية، وتمكنت من سد حاجات كبيرة بالتعاون مع القائمقام والسلطات المعنية، مؤمنة موادا غذائية ووجبات طعام وفرشاً ومستلزمات صحية وأدوية للنازحين في مراكز الإيواء ليس فقط في المدينة انما أيضا في مختلف المناطق الجبيلية.
و تقوم الهيئة بزيارات يومية الى مراكز الإيواء للاطلاع على اوضاع النازحين بهمة شباب التيار المتطوعين.
كما خصصت الهيئة زيارات طبية دورية ،يومين في الأسبوع ، لمتابعة النازحين صحيا واستطاعت تأمين كلفة عمليتين مجانيتين لنازحين. كما كانت للأطفال حصة عبر برامج تربوية ترفيهية قامت بها الهيئة ووزعت هدايا وأقلاما ودفاتر مجانية.
واذ تشكر الهيئة كل الأيادي الخيرة التي دعمتها في رسالتها الانسانية، تؤكد وقوفها الدائم الى جانب اخوتها في الوطن وفقاً لمبادئ التيار الوطني الحر ومبادرته في هذا الوقت العصيب.

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