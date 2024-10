A + A -

Le président du Courant Patriotique Libre, le député Gebran Bassil, a affirmé après sa visite au président du Parlement, Nabih Berri, à Ain el-Tineh, que la mort en martyr de Sayyed Hassan Nasrallah est une perte pour le Liban et pour tous les Libanais, non pour une seule confession ou un groupe en particulier.

Il a présenté ses condoléances au président Berri, en mettant l'accent sur « notre solidarité face à la dure épreuve que traverse le Liban ». Il a souligné que « grâce à notre unité, nous pouvons empêcher la discorde interne que l'ennemi tente de fomenter parallèlement à l'occupation de notre terre. Tandis que les résistants accomplissent leur mission sur le terrain, il nous incombe de faire notre part à l'intérieur, en nous soutenant mutuellement et en réaffirmant notre capacité à coexister, comme cela se révèle en ces périodes de crises et de défis. »



Bassil a ajouté que « tout comme nous sommes déterminés à repousser l'ennemi de notre terre, nous devons également veiller à épargner l'humiliation à notre peuple et ne pas l'abandonner dans ces circonstances difficiles. Quoi que nous entreprenions, les ressources resteront limitées, et nous devons collaborer avec le gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens. »



Il a ensuite précisé la position du Courant concernant la guerre et l'importance de ne pas entraîner le Liban dans celle-ci. Il a déclaré : « Cependant, nous faisons face aujourd'hui à un risque renouvelé d'occupation israélienne d'une terre libanaise, et il est impératif que nous nous unissions tous pour rejeter cette situation. » Il a ajouté : « La demande de cessez-le-feu vise à éviter que le Liban ne subisse davantage de préjudices, mais il est évident que les Israéliens et Netanyahou ne répondront à personne et continueront de bénéficier du soutien nécessaire pour réaliser leurs objectifs. C'est précisément là que réside l'opportunité pour la résistance et les résistants de rétablir la justice et de protéger la terre. »



Bassil a souligné que « les Libanais ne doivent jamais oublier ce que signifie le retour de l'occupation israélienne sur notre terre, la confiscation de notre souveraineté et le contrôle de notre pays. » Il a ajouté que « les récentes déclarations sur un changement de régime au Liban, sur l'idée que notre pays ne devrait plus exister, ainsi que les enjeux liés au pétrole, au gaz et à l'annulation de l'accord sur les frontières, doivent pousser les Libanais à réaliser ce que représente la reprise du contrôle par Israël sur notre nation et nos décisions, et à se souvenir des leçons de l'histoire. Cette menace devrait nous unir. »



Il a également abordé la question de la présidence de la République, insistant sur l'urgence d'accélérer l'élection d'un président, car l'abstention sert directement les intérêts d'Israël. Il a expliqué : « Pour affronter cette menace, il faut un État, pas seulement une résistance. Cela nécessite que tous les Libanais s'unissent pour porter ce lourd fardeau, car aucune personne, aucune secte ni aucun groupe ne peut le porter seul. Il faut un président, un gouvernement et un Parlement. »



Bassil a conclu que toutes les autres considérations s'effacent devant ce fardeau, ajoutant : « L'essentiel est de nous entendre sur un président, et nous n'accepterons pas d'imposer un président à quiconque se sentirait vaincu au Liban, car lorsqu'un groupe est vaincu au Liban, c'est toute la nation qui est vaincue avec lui. »

Il a poursuivi : « Par conséquent, la raison, les principes et la sagesse nous obligent à nous accorder sur un président qui nous unisse, et non qui nous divise, et qui pense à la manière dont nous allons reconstruire le Liban ensemble. Les formalités deviennent secondaires, l'essentiel est de parvenir à un accord et d'empêcher quiconque de faire obstacle à cet accord. »



Il a ajouté : « Il y a des calculs et des paris selon lesquels, une fois l'ennemi parvenu au fleuve Litani puis à la capitale, des conditions plus strictes pourraient être imposées. Nous savons où ces calculs mèneront le pays. Que ferons-nous de notre peuple, de notre pays et de notre unité ? Par conséquent, nous devons impérativement parvenir à un accord sur un président qui nous rassemble, car c'est dans l'intérêt du Liban et de tous les Libanais. »