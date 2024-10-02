"لا يدركون".. نتنياهو "يتوعّد": إيران ستدفع الثمن

A + A -

إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "فشل"، وتوعد بالرد عليه.

وقال خلال اجتماع سياسي أمني ليل الثلاثاء: "ارتكبت إيران خطأ كبيرًا الليلة، وستدفع ثمنه".

وأضاف نتنياهو: "النظام في إيران لا يدرك مدى تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا، وتصميمنا على الرد على أعدائنا".

وأكّدت إيران أنّها أطلقت مساء أمس الثلاثاء على إسرائيل 200 صاروخ، في هجوم قالت تل أبيب إنّها صدّته بفعالية وتوعّدت بجعل طهران "تدفع ثمنه".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منشور على موقع "إكس" في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أن "العملية إنتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد، عندها سيكون ردنا أشد وأقوى".