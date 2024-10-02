الجمهورية: نتنياهو وغالانت تحت الارض

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما سادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء سقوط الصواريخ الايرانية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل. وقال: «قبل وقت قصير، تمّ إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل».

ودعا الاسرائيليين الى «توخي الحذر والتصرف وفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماماً».

وقد توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون كلياً. فيما تحدثت وسائل اعلام مختلفة عن انّ الصواريخ الايرانية استهدفت مواقع وقواعد عسكرية ومطارات.

بدوره، اشار موقع «واللا نيوز» العبري، الى انّ هناك نحو 200 صاروخ باليستي وأكثر من 1800 إنذار في جميع أنحاء البلاد. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية انّ رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وعدد من الوزراء احتموا اثناء الهجوم الايراني في مكان محصّن تحت الارض في مدينة القدس. فيما وزير الدفاع غالانت تحّصن في مبنى تحت الأرض في وزارة الدفاع في تل أبيب.



