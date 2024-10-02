living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: نتنياهو وغالانت تحت الارض

2
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما سادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء سقوط الصواريخ الايرانية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل. وقال: «قبل وقت قصير، تمّ إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل».

 

ودعا الاسرائيليين الى «توخي الحذر والتصرف وفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماماً».

 

وقد توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون كلياً. فيما تحدثت وسائل اعلام مختلفة عن انّ الصواريخ الايرانية استهدفت مواقع وقواعد عسكرية ومطارات.

 

بدوره، اشار موقع «واللا نيوز» العبري، الى انّ هناك نحو 200 صاروخ باليستي وأكثر من 1800 إنذار في جميع أنحاء البلاد. وذكرت القناة 13 الإسرائيلية انّ رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وعدد من الوزراء احتموا اثناء الهجوم الايراني في مكان محصّن تحت الارض في مدينة القدس. فيما وزير الدفاع غالانت تحّصن في مبنى تحت الأرض في وزارة الدفاع في تل أبيب.


الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   