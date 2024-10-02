المقاومة تمنع العدو من عبور الحدود

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الوطن السورية: رغم التحشيد الإعلامي والميداني والتهديدات ببدء عملية الاجتياح البري غير أن مباغتة المقاومين لجنود الاحتلال بقصف تجمعاتهم طوال ليلة أول أمس منعت العدو من إحراز أي تقدم بري، الأمر الذي دفعه لإعادة النظر في أهدافه المعلنة للعدوان على لبنان، حيث نقل موقع «إكسيوس» الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن التوغل البري في لبنان هو «عملية محدودة النطاق والوقت، ولا تهدف لاحتلال الجنوب اللبناني»، مشيرين إلى أن تل أبيب ليس لديها نية للغرق في الوحل في لبنان وهذه عملية تكتيكية محدودة وقتاً ونطاقاً على حد زعمهم.