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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 2 تشرين الأول 2024

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البناء: خفايا و كواليس

خفايا

قال دبلوماسي غربي إن إيران وضعت الغرب وعلى رأسه أميركا أمام امتحان صعب ينتهي معه الاحتفال بالعروض النارية الإسرائيلية، حيث مثلت الضربة الإيرانية منعطفاً يفتح الباب إذا تمّ الرد عليها من الكيان إلى تسارع التصعيد نحو مواجهة لا يستطيع الغرب البقاء خارجها، وإلا واجه الكيان مخاطر وجودية؛ وإذا ضغط الغرب على الكيان لعدم الردّ فقد انتهت موجة الصعود الإسرائيلي المنتشي بما يُسمّيه إنجازات الردع.

 

كواليس

دعا خبير في الشؤون الاستراتيجية إلى التوقف أمام التزامن بغضون ساعات بين صواريخ لبنان واليمن وإيران في استهداف تل أبيب مع عملية للمقاومة الفلسطينية في قلب تل أبيب وهجوم للمقاومة الفلسطينية بعشرات المقاتلين على موقع نتساريم وهجوم عراقيّ على قاعدة عين الأسد، معتبراً أن هذا يؤكد أن غرفة عمليات محور المقاومة التي كان يقودها السيد حسن نصرالله عادت تعمل بقوة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
زايدت في الايام الماضية موجة من الاخطارات على مواقع التواصل بشأن غارات على احياء في بيروت، تبيّن انها «فبركات» ولم يعرف ما الاجراءات بحق مطلقيها؟!


غمز
تم إحتواء سلسلة من الاشكالات على خلفية إيواء النازحين في بعض القرى الجبلية وغيرها..


همس
اخطرت دولة كبرى بردّ دولة اقليمية على الاغتيالات، ضمن تفاهمات معينة!

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