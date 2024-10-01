الهيئة السياسية للتيار: العدو يُجهِض محاولات وقف إطلاق النار والرد اللبناني باستنهاض الدولة وانتخاب رئيس

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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التطورات وأصدرت البيان الآتي:

1 - تتقدم الهيئة السياسية من حزب الله ومن جميع اللبنانيين بالعزاء باستشهاد السيد حسن نصرالله، وتعتبر ان الخسارة والحزن الكبيرين يتطلّبان منا جميعاً مزيداً من الصمود حافزاً للحفاظ على لبنان.

ان جميع الوقائع تؤكّد ان حكومة العدو هي التي تجهض كل المحاولات لوقف اطلاق النار وهي لا تخفي نواياها باحتلال اراضٍ لبنانية وهذا بحدّ ذاته خطر وجودي من الضروري ان يوحّد اللبنانيين في معركة الحفاظ على السيادة الوطنية.

ويرى التيار أن إعادة إستنهاض الدولة هي التصدي الحقيقي لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين دعا بعضهم الى إزالة لبنان من الوجود وهدّد آخرون بالتنصل من إتفاقية ترسيم الحدود البحرية فضلاً عن أن وقاحة أحدهم بلغت حدّ الإعلان عن رغبة الكيان بإنشاء نظام جديد في لبنان.

2 - يعتبر التيار أن الرَّد اللبناني الأقوى على العدوان الإسرائيلي هو الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية كأساس لإعادة تكوين السلطة من خلال التوافق على إسم الرئيس ، إذ لم يعد من مجال للحؤول دون الوصول اليه، وان جميع الشكليات والاعتبارات تسقط امام اولوية وجود رئيس يجمع اللبنانيين ويوحدّهم لحماية لبنان من اسرائيل وبناء الدولة فيه.

3 - يدعو التيار حكومة تصريف الأعمال الى تحمّل مسؤولياتها في إيواء جميع المهجرين لأنه من غير المقبول أن يبقى لبناني واحد من دون سقف وفراش وطعام . وفيما يرى التيار ان جميع الوزراء يقومون بواجباتهم افرادياً، الا ان ذلك لم يعد كافياً من دون خطّة كاملة للدولة بمعاونة المجتمع الدولي يهدف الى معالجة اوضاع اللبنانيين النازحين، وعودة السوريين النازحين الى بلدهم تخفيفاً للأعباء عن كاهل الدولة وقطاعاتها وامكاناتها.

كما يناشد التيار جميع مناصريه وكل المواطنين الى فتح قلوبهم وايديهم وبيوتهم لمساعدة اخوتهم اللبنانيين واظهار ان العيش الواحد هو واقع لبناني معاش.