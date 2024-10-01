living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل بعد زيارة بري: لا يجوز ألا نعي معنى احتلال إسرائيل أرضنا من جديد وعدم انتخاب رئيس هو خدمة لها

1
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن استشهاد السيد حسن نصرالله هو خسارة لبنان واللبنانيين جميعًا وليس لطائفة أو فريق دون الآخر.
وتقدّم بالتعازي من الرئيس بري، مؤكّدًا "قوفنا الى جانب بعضنا في هذه المحنةالتي يمرّ بها لبنان". وشدد على أنه"بوحدتنا نستطيع أن نمنع الفتنة الداخلية التي يحضّر لها العدو إلى جانب احتلال أرضنا، فالمقاومون يقومون بعملهم في الميدان أما نحن فعلينا أن نقوم بعملنا في الداخل عبر احتضاننا لبعضنا وتأكيدنا أننا أهل لأنّ العيش الواحد يترجم في هكذا أوقات وأزمات ومحن".

باسيل أضاف أنه "مثلما يكون لدينا هم في ابعاد العدو عن أرضنا يجب ان يكون لدينا هم مماثل بإبعاد الذلّ عن ناسنا ولا نتركهم في هذه الظّروف الصّعبة ومهما فعلنا تبقى الإمكانيات محدودة وعلينا أن نتساعد مع الحكومة لتأمين احتياجات الناس".

كذلك أوضح باسيل أن موقف التيار من الحرب وعدم جر لبنان اليها بات معروفًا، وقال: "لكننا اليوم أصبحنا أمام خطر احتلال اسرائيلي لأرض لبنانية مجدّدًا ويجب أن يجمِع الكل على رفض أن يتم هذا الأمر"، مضيفاً: "لهذا فالمطالبة بوقف إطلاق النار هي لمنع هذا الأذى عن لبنان، ومن الوضح أن الإسرائيليين ونتنياهو لا يردّون ولن يردّوا على أحد وسيظلّون مدعومين من الجميع لاتمام الأمر، وهنا فرصة المقاومة والمقاومين ان يردّوا الاعتبار ويحموا الأرض".

باسيل أشار الى أنه" لا يجوز الا يعي اللبنانيون ويدركوا معنى أن تحتل اسرائيل أرضنا من جديد ، أن تصادر قرارنا وتسيطر على بلادنا. وأضاف أن "التصاريح التي سمعناها مؤخرًا عن تغيير النظام في لبنان و أن على لبنان الا يكون موجودًا وكذلك موضوع النفط والغاز وإلغاء اتفاقية الحدود يجب ان تدفع اللبنانيين الى إدراك ما معنى أن تسيطر اسرائيل مجدّدًا على بلدنا وقرارنا وأن يتذكّروا التاريخ. وهذا الأمر عليه أن يوحّدنا بمواجهة هذا الخطر".

كما تطرّق باسيل الى موضوع رئاسة الجمهورية وشدد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لأن عدم الانتخاب هو خدمة لاسرائيل. وأوضح: لأن مواجهة هذه الأخيرة تتطلّب دولة وليس فقط مقاومة، وتتطلّب أن يتكاتف اللبنانيون جميعًا للنهوض بهذا الحمل الكبير، فلا يستطيع أي شخص أو طائفة أو فريق أن يحمله وحده. فهذا الحمل بتطلّب وجود رئيس وحكومة ومجلس نيابي".

باسيل أكد أن جميع الاعتبارات تسقط أمام هذا الحمل، مضيفاً: "فالمهم أن " نتّفق على رئيس و نحن لا نقبل أن نفرض رئيساً على أحد فيعتبر نفسه مهزومًا في لبنان، لأنه عندما يهزم فريق في لبنان يهزم الجميع معه.
وأضاف: "لهذا فالعقل والمبدأ والحكمة تفرض علينا الاتفاق على رئيس يجمعنا ولا يفرقنا ويفكر كيف سنبني لبنان معه. فالشكليات تسقط والمهم أن نستطيع الاتفاق ونمنع أحدًا من منع هذا الاتفاق
وتابع: هناك حسابات ورهانات أن عند دخول العدو الى الليطاني و بعده العاصمة يمكن فرض شروط أكثر ، ونعرف الى أين توصل هذه الحسابات البلد. فماذا نفعل بشعبنا وبلدنا ووحدتنا؟
لهذا علينا ان نتفق على تفاهم على رئيس يجمعنا فهذه مصلحة لبنان وكل اللبنانيين"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   