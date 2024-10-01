"أنفاق وأسلحة"... هذا ما زعمه جيش الاحتلال الاسرائيلي!

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زعم الجيش الإسرائيلي العثور على أنفاق وأسلحة لحزب الله خلال العمليات في جنوب لبنان، قائلا: "عثرنا على خريطة ونفق يتجه نحو حدود إسرائيل بهدف احتلال بلدات ظهرت على الخريطة ".

ولفت إلى ان "حزب الله خطط لاقتحام المناطق الإسرائيلية "، لافتا إلى انه خلال العمليات كشفنا مخابئ أسلحة وجمعنا معلومات هامة ودمرنا وسائل قتالية. وأضاف: "دمرنا العديد من أنفاق حزب الله في عمليات برية وجوية في قرى بجنوب لبنان".

وتابع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: " نفذنا عشرات العمليات البرية ضد حزب الله في لبنان منذ بداية الحرب ولدينا خطة للقضاء على كامل البنية التحتية لحزب الله.



وأكد ان عملياته في الأراضي اللبنانية ستستمر هذه الليلة و"سنحقق أهداف العمليات البرية بأسرع ما يمكن".