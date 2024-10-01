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"أقدّر للنازحين صبرهم على عظيم معاناتهم".. بري: على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الإطلاع بأدوارها دون تلكوء!

1
OCTOBER
2024
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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتقدير للجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تأمين الإحتياجات الضروريه لإغاثة وإيواء النازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان بالرغم من الإمكانات المتواضعة والمتوافرة لديها داعياً الحكومة في هذا المجال الى القيام بجهد مضاعف وأكبر وهي قادرة على ذلك ، مؤكداً على تبني النداء الذي وجهه الرئيس نجيب ميقاتي للدول المانحة والجهات الإغاثية المعنية.

وطالب الرئيس بري كافة الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الإطلاع بأدوارها دون تلكوء بوضع ما هو متوفر لديها من إمكانات لتامين كافة مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين إيواءاً وخدمات إجتماعية وصحية وطبية لاسيما أننا على ابواب فصل الشتاء .
الرئيس بري جدد شكره للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة التي بادرت بإرسال المساعدات الفورية مطالبا الأمم المتحدة إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيلياً على لبنان .

كما توجه الرئيس بري بتحية شكر وتقدير الى اللبنانيين كل اللبنانيين ولكافه القوى السياسية والروحية والجمعيات الاهلية في مختلف المناطق على مبادرتهم لإستضافة أهلنا النازحين من الجنوب والبقاع والضاحيةالجنوبية لبيروت الذين أخرجهم العدوان الاسرائيلي وآلته التدميرية من ديارهم بغير حق . وقدر الرئيس بري للنازحين صبرهم على عظيم معاناتهم وتضحياتهم مناشداً إياهم بتجنب أي تعد على الأملاك الخاصة تحت أي ظرف من الظروف .
وطالب رئيس المجلس الصليب الأحمر الدولي واللبناني القيام بواجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية الى اللبنانيين في الجنوب .

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