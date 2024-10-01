باسيل استقبل المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان وسفير المجر: لاستخدام جوانب الضغط لوقف الحرب

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaer بحضور النائبة ندى بستاني ومنسق العلاقات الدبلوماسية في "التيار" بشير حداد.

وتم عرض للأوضاع و سبل إنهاء الحرب، وطالب باسيل الأمم المتحدة باستخدام جوانب الضغط لوقف الحرب. وفي هذا الإطار توافق الطرفان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لمواكبة التطورات والمفاوضات وبرامج دعم لبنان.

كذلك استقبل باسيل سفير المجر في لبنان Ferenc Csillag بحضور نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي وحداد، وتم التباحث بسبل وقف الحرب الدائرة على لبنان.