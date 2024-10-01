قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر تابع إغاثة الأهالي وذكّر برقم التبرع

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بعدما اطلق حملة مساعدة الاهالي الذين تركوا قراهم ومنازلهم جراء الحرب على لبنان، واصل قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر تأمين مساكن الى جانب الاحتياجات الضرورية من فرش ووسادات وبطانيات ومواد غذائية وغيرها بدعم من اهلنا المنتشرين في بلدان الانتشار كافة.

ويتعهد قطاع الانتشار بالاستمرار بهذه الحملة الانسانية ايماناً منه باهمية التضامن والوقوف مع بعضنا البعض في ظل الظروف الصعبة التي تواجه بلدنا الحبيب كما يشدد دائماً على ذلك التيار الوطني الحر في مسيرته دائماً.

ويذكر قطاع الانتشار الراغبين بتقديم اي مساعدة او مساهمة في الحملة المذكورة الاتصال عبر الرقم التالي : 76/808075