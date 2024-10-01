الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه البلدات والقرى في جنوب لبنان بالإخلاء والمغادرة فورًا!

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صدر عن المتحدت باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "بيان عاجل لسكان جنوب لبنان في القرى التالية:

يارون, عين ابل، مارون الراس, طيري, حداثا عيتا الجبل (الزط), جميجيمة, تولين، دير عامس، برج قلويه، البياضة، زبقين جبال البطم، صربين, الشعيتية, كنيسة, الحنية, معركة, غندورية، دير قنون - مالكية الساحل, برج الشمالي, ابل السقي, صريفا، دير قنون النهر، العباسية, الراشيديه، بنت جبيل, عيترون.

وأضاف: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. جيش الدفاع لا يريد المساس بكم، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه.

-عليكم التوجه فورًا الى شمال نهر الأولي انقذوا حياتكم وقوموا باخلاء بيوتكم فورا.

-انتبهوا ممنوع عليكم التوجه جنوباً. اي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر.

-سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم."