هيئة قضاء بيروت الأولى في "التيار" تتفقد عدداً من مدارس بيروت والمتن يتواجد فيها الأهالي النازحون

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في إطار الحملة التي أطلقتها هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر بالتعاون مع شباب وصبايا التيار، لدعم العائلات التي أٌجبرت على ترك بيوتها بسبب العدوان الإسرائيلي، تفقّد وفد من الهيئة ضمّ منسقة بيروت الأولى رولا الحداد، مسؤولة النشاطات واللوجستي ريتا أبو إلياس، مسؤولة الصندوق مي أبو رجيلي ولجنة طوارئ بيروت الأولى، عدداً من مدارس بيروت والمتن حيث يتواجد الأهالي النازحون.

كما زار الوفد أيضاً عدداً من المنازل لتقديم المستلزمات الحياتيّة الضرورية من سلّات غذائية متنوّعة شملت المواد الأساسية ووجبات طعام، وأدوية، وملابس وأغطية بالإضافة إلى تأمين مواد تنظيف، كما تمّ تأمين منازل للإيجار.