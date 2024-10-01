بالصورة- استشهاد إعلامية جراء عدوان إسرائيلي على سوريا ليلًا!

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قالت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاؤ في بيان، إنّه "حوالي الساعة 05:2 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة."

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أنّ "الإعلامية صفاء أحمد استشهدت في العدوان الإسرائيلي على دمشق ليل أمس."