العدو الاسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية محددة في لبنان

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بدأ جيش العدو في الساعات الأولى من الثلاثاء، عملية عسكرية برية في لبنان، بعيد ساعات قليلة من غارات معادية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت طالت أحياء عدة، وعقب أيام من التحشيد العسكري الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

وقال جيش العدو في بيان إنه “بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان”. وأضاف أن “هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل”.

وتابع البيان: “سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة”.

وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن “العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية”.