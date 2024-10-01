قصف مدفعي مباشر لقرى وبلدات متاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط

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تعرضت قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق، طوال الليل وحتى صباح اليوم، لقصف مدفعي مباشر. كما اطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج والاودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان الطيران المسيّر أغار ليلا، على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما ادى الى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات.

كما اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة البرغلية في قضاء صور وعلى الخط الساحلي في منطقة النبي قاسم القاسمية، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

واستهدف حي البركة في بلدة قانا بغارة، بالإضافة الى غارة على منازل في بلدة القليلة.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، استمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

من جهة أخرى، لا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تعمل على إزالة الركام في بدياس، لمحاولة انقاذ مفقودة من تحت الانقاض.