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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024

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الأخبار: إسرائيل تتوغل براً: عودة إلى كوابيس لبنان

 

 

 

اللواء: إسرائيل تبدأ مغامرة الغزو البرّي للجنوب
المقاومة مستعدة للالتحام.. والدبلوماسية الفرنسية تعطي الأولوية للرئاسة.. ولا جلسة قريبة

 

 

 

البناء: حكومة الكيان وجيشه لبدء العملية البرية وقوات الاحتلال تبدأ القصف التمهيدي / قاسم: حزب الله يرتّب أوضاعه وفق خطة نصرالله وجاهزون للالتحام البرّي / بري وميقاتي يبلغان بارو الانفتاح على دينامية للـ 1701 والرئاسة بعد وقف النار

 

 

 

الديار: غزو برّي «إسرائيلي» يختبر جهوزيّة حزب الله في الميدان
الشيخ قاسم: المقاومة بخير وجاهزة لتنفيذ خطط نصرالله
رسائل ردع أميركيّة لطهران... وبري يرفض الربط بين الرئاسة ووقف النار

 

 

 

النهار: "تسوية" بري - ميقاتي في مهبّ التوغّل الإسرائيلي

 

 

 

الجمهورية: إسرئيل من الجو... إلى البر
توغل "محدود"

 

 

 

l'orient le jour: Incursion israélienne au Liban-Sud ; première frappe dans le camp de Aïn el-Heloué | En direct

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية «محدودة» في جنوب لبنان
بإسناد جوي ومدفعي... لاستهداف «أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله»

 

 

 

الأنباء الكويتية: ميقاتي: مدخل الحل بوقف العدوان.. وبارو: انتخاب رئيس للجمهورية أولوية
إسرائيل تبدأ توغلاً برياً "محدوداً" في لبنان وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق بالجنوب

 

 

 

الوطن السورية: واشنطن أعطتها الضوء الأخضر وأعلنت أنها سترسل آلاف الجنود إلى المنطقة لمساعدتها … إسرائيل تستعد لاجتياح جنوب لبنان .. المقاومة: قدرتنا كبيرة ومستعدون للمواجهة

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