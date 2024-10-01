عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول 2024

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الأخبار: إسرائيل تتوغل براً: عودة إلى كوابيس لبنان

اللواء: إسرائيل تبدأ مغامرة الغزو البرّي للجنوب

المقاومة مستعدة للالتحام.. والدبلوماسية الفرنسية تعطي الأولوية للرئاسة.. ولا جلسة قريبة

البناء: حكومة الكيان وجيشه لبدء العملية البرية وقوات الاحتلال تبدأ القصف التمهيدي / قاسم: حزب الله يرتّب أوضاعه وفق خطة نصرالله وجاهزون للالتحام البرّي / بري وميقاتي يبلغان بارو الانفتاح على دينامية للـ 1701 والرئاسة بعد وقف النار

الديار: غزو برّي «إسرائيلي» يختبر جهوزيّة حزب الله في الميدان

الشيخ قاسم: المقاومة بخير وجاهزة لتنفيذ خطط نصرالله

رسائل ردع أميركيّة لطهران... وبري يرفض الربط بين الرئاسة ووقف النار

النهار: "تسوية" بري - ميقاتي في مهبّ التوغّل الإسرائيلي

الجمهورية: إسرئيل من الجو... إلى البر

توغل "محدود"

l'orient le jour: Incursion israélienne au Liban-Sud ; première frappe dans le camp de Aïn el-Heloué | En direct



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية «محدودة» في جنوب لبنان

بإسناد جوي ومدفعي... لاستهداف «أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله»

الأنباء الكويتية: ميقاتي: مدخل الحل بوقف العدوان.. وبارو: انتخاب رئيس للجمهورية أولوية

إسرائيل تبدأ توغلاً برياً "محدوداً" في لبنان وسط تحليق مكثف للطيران وقصف بالدبابات على مناطق بالجنوب

الوطن السورية: واشنطن أعطتها الضوء الأخضر وأعلنت أنها سترسل آلاف الجنود إلى المنطقة لمساعدتها … إسرائيل تستعد لاجتياح جنوب لبنان .. المقاومة: قدرتنا كبيرة ومستعدون للمواجهة