جنبلاط ينبّه من فوضى عارمة

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الأنباء الكويتية: كانت معلومات تحدثت عن نقل رسالة روسية الى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، فيها تأكيدات لتوغل بري إسرائيلي من نقاط حدودية عدة بينها الجولان، ودعوة الى توخي الحيطة والحذر الشديدين في القادم من الأيام، التي وصفتها الرسالة الروسية بـ"الصعبة على لبنان".

ونقل مرجع كبير عن جنبلاط "تنبيهه من فوضى عارمة قد تشهدها الفترة المقبلة"، ودعوته "الى التعاطي مع التطورات بحكمة كبيرة".

وكشف مصدر رفيع لـ"الأنباء" ان الجانب الروسي أوعز قبل 20 يوماً الى عسكريين إيرانيين موجودين في نقاط حدودية مع الجولان بالانسحاب من مواقعهم.

وتحدثت المعلومات عن "تدخل أميركي لدى الجانب الإسرائيلي بتقليص عملية التوغل الى الأراضي اللبنانية، الى منطقة جغرافية محددة بين حاصبيا وسهل الماري، وقصرها على أيام قليلة.