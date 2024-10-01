مصدر عسكري سوري: مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في دمشق

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روسيا اليوم: أكد مصدر عسكري سوري فجر اليوم الثلاثاء مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق.



وقال مصدر عسكري سوري "حوالي الساعة 2:05 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها".

وأكد أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".

وأشارت المصادر إلى إندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية.

هذا وأعلن التلفزيون السوري الرسمي مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق.

من جهتها أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الهجمات على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدينة.