بعد الإستعدادات للتوغل البري ... "الحزب" يستهدف التحركات!

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أصدر حزب الله البيان التالي :" دعماً لشعبنا الفلسـطيني الصامد في قطاع غــزة وإسناداً لمقـاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجــاهدو المقــاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-2024 تحركات لجنود العـدو الإسرائـيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة و كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة. "
" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 1-10-2024 قوة لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة."