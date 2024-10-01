بعد الإستعدادات للتوغل البري ... "الحزب" يستهدف التحركات!

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أصدر حزب الله البيان التالي :" دعماً لشعبنا الفلسـطيني الصامد في قطاع غــزة وإسناداً لمقـاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجــاهدو المقــاومة ‏الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الاثنين 30-09-‌‏2024 تحركات لجنود العـدو الإسرائـيلي في البساتين المقابلة لبلدتي ‏ العديسة و كفركلا بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.‏ "



" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الثلاثاء 1-10-2024 قوة لجنود العدو الإسرائيلي ‏عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة.‏"