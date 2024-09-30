living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب رئيس الوزراء الأردني في اتصالا هاتفي بميقاتي: نقف مع لبنان وأمنه وسيادته ونرفض العدوان الإسرائيلي عليه

30
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

‏أجرى نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جدد خلاله تأكيد "وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه".

‏ونقل الصفدي إلى ميقاتي "توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم كل المساعدات الممكنة إلى لبنان الشقيق في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

‏وشدد الصفدي على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١، ودعم الموقف اللبناني الذي عبر عنه ميقاتي اليوم، والذي أكد فيه استعداد لبنان تطبيق القرار ١٧٠١ وإرسال الجيش الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب ودعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية".

‏وشدد الصفدي على "ضرورة تكاتف كل الجهود الدولية فوراً لوقف التصعيد الخطر الذي تشهده المنطقة والذي يشكل وقف العدوان على غزة خطوته الأولى".

‏وكان الأردن أرسل بتوجيه من الملك، طائرتي مساعدات إلى لبنان، ويستمر في إرسال كل ما يستطيع من مساعدات لمساعدة لبنان وشعبه.

‏إلى ذلك، أجرى الصفدي اتصالين هاتفيين بوزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس⁦‪ بحث معهما خلالهما في خطورة التصعيد الخطر الذي تشهده المنطقة وخطورة عدم وقفه". ‏وأكد الصفدي ونظيره النرويجي "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١، مشيرين إلى أن موقف لبنان الذي أعلنه ميقاتي اليوم يوفر فرصة يجب دعمها للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار". ‏كما وأكد الصفدي وألباريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأهمية إطلاق تحرك دولي فوري يحمي المنطقة من خطورة استمرار التصعيد وتنفيذ القرار ١٧٠١ في الوقت الذي يؤكد لبنان استعداده تطبيقه كاملاً.

‏وشدد الصفدي وألباريس على ضرورة "التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ووقف التصعيد الخطر  في الضفة الغربية أيضاً".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   