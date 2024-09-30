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درغام تفقد توزيع مساعدات للنازحين الى عكار: الحاجات متزايدة والمطلوب تكاتفنا جميعا

30
SEPTEMBER
2024
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 في إطار عملها الانساني، ودعمها للنازحين اللبنانين من الجنوب والبقاع الذين لجأوا الى المناطق الآمنة، عمدت جمعية Lifestyle vision لليوم الثاني على التوالي الى توزيع مساعدات عينية شملت في اليوم الأول (200 أغطية، و150 فرش)، وفي اليوم الثاني (710 حصص توزعت بين مواد تنظيف، مواد نظافة شخصية للأطفال والنساء، ملابس للأطفال والنساء) وذلك في ما يزيد عن الـ20 بلدة. وأشرف النائب أسعد درغام على عملية التوزيع، بحضور عضو المجلس السياسي أحمد سويد، كما تفقد تكميلية حلبا الرسمية وإطلع على حاجات النازحين، وأعطى توجيهات فورية لشراء المستلزمات من أدوات مطبخ، إضافة الى تأمين فريق صيانة لتجهيز الحمامات وغرف المؤنة، كما تفقد النازحين في بلدة شدرا واطلع على أوضاعهم.

وعقب الجولة أكد درغام في كلمة له، أن ما نقوم به اليوم هو أقل واجب لجهة الوقوف الى جانب أهلنا وهذا جزء من صمودنا كلبنانيين في وجه الصعوبات والحرب الهمجية التي نتعرض لها، وشدد على الحاجات الملحة للنازحين من أغطية وفرش، مؤكدا أن الأعداد كبيرة وهناك ضرورة لتواجد مؤسسات الدولة في عكار على مخلف الصعد، فتكاتفنا في هذه الأزمة مقاومة وصمود.

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