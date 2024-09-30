"سنغير الوضع"... غالانت: المرحلة التالية من الحرب ستبدأ قريبًا!

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قال وزير الدفاع يوآف غالانت في حديث مع رؤساء بلديات المجتمعات الحدودية الشمالية الإسرائيلية إن "المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبًا"، ملمحًا أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تشن إسرائيل هجومًا بريًا في لبنان. ويقول غالانت: "المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً، وستكون عاملاً مهماً في تغيير الوضع الأمني وستسمح لنا بإكمال [المهمة] المهمة المتمثلة في إعادة السكان إلى منازلهم". "سنفعل ذلك. وكما قلت هنا قبل شهر [أننا] سننقل مركز الثقل [إلى الشمال]، وهذا ما أقوله الآن: سنغير الوضع ونعيد السكان إلى منازلهم".