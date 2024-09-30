صليات صاروخية جديدة تطال هذه المستوطنات...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 مستعمرة ساعر بصلية صاروخية.

كما ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‌‌‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كابري بصلية ‏صاروخية.