محافظ دمشق عرض مع رئيس مفوضية اللاجئين في سورية تأمين احتياجات اللبنانيين الوافدين جراء العدوان

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بحث محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي مع رئيس بعثة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو غابرييل فارغاس يوسا في سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتأمين احتياجات اللبنانيين الوافدين الى دمشق جراء العدوان الاسرائيلي.

كما تطرق البحث الى الاحتياجات الاغاثية والانسانية المطلوبة وواقع العمل والاجراءات التي تقوم بها المحافظة لايصال المستلزمات للوافدين من لبنان. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تتعلق بآلية التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأكد كريشاتي أن "سورية تبذل كل الجهود لمساعدة الوافدين اللبنانيين لتأمين المتطلبات والاحتياجات الضرورية والاساسية لهم".

من جهته، أوضح يوسا أن "المفوضية ستضاعف عملها لتأمين الاحتياجات الملحة والعاجلة للبنانيين الوافدين الى سورية وستتواصل في هذا الشأن مع المنظمات الدولية وغير الحكومية".