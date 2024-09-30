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افاد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار في بيان انه "بعد الإعلان عن تحويل مساعدة إستثنائيّة على مدى شهرين للأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) من الأقضية الجنوبيّة السبع، مموّلة عبر برنامج الغذاء العالمي ال WFP، تمّ اليوم تحويل المساعدة النقديّة ل 9,950 أسرة لبنانية.

للإستفسار ومعالجة الشكاوى، يرجى الإتصال بمركز الاتصالات التابع لوزارة الشؤون الأجتماعية على الرقم 1714 من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحاً لغاية 3 مساءً".