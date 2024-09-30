"بعد الحديث عن مخازن اسلحة وصواريخ في مراكزها"... هذا ما أكدته الجماعة الاسلامية!

A + A -

صدر عن "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان، اليوم الاثنين بيانُ نفت فيه "الأخبار والاشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود مخازن اسلحة وصواريخ لحزب الله في مركزها في شحيم".



وأكدت في البيان، أنها "أخبار مغرضة ومدسوسة وخبيثة ومفبركة من بعض الجهات الحاقدة، بهدف التحريض على الجماعة الاسلامية وأهلها في بيئتها، لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تترافق مع استمرار العدوان الاسرائيلي على وطننا وأهلنا وقراه وبلداته مرتكبا المجازر المتنقلة من موقع الى آخر".



وأشار البيان، إلى "انها تضع هذا الموضوع في عهدة القوى الأمنية اللبنانية وملاحقة أصحاب هذه الأفكار الشيطانية، التي تخدم العدو الاسرائيلي، وتهدد منطقتنا واهلنا".