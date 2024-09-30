الخارجية الفرنسية: مساعدات إنسانية طارئة للبنان!

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وزعت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الفرنسية جاء فيه؛

"سلم وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، مساء الأحد في بيروت، إلى وزير الصحة اللبناني 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية، نقلتها بالطائرة وزارة القوات المسلحة الفرنسية، للاستجابة لحالات الطوارئ واحتياجات الطب العام، وخاصة طب الأطفال.

وقد مكنت هذه العملية من تقديم مركزين صحيين متنقلين لتقديم الرعاية لـ 1000 شخص مصابين بجروح خطيرة في المستشفيات اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 18 صندوق دواء قدمتها جمعية توليب ستمكن المنظمات غير الحكومية من إعادة تزويد خدمات الطوارئ وطب الأطفال والطب العام بالأدوية الأساسية.

وتشكر فرنسا الشركاء في هذه العملية المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كما أعلن الوزير جان نويل بارو إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم عمل المنظمات الإنسانية على الارض، وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبناني.

وفي مواجهة تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، تقف فرنسا إلى جانب لبنان وتظل ملتزمة بحماية المدنيين وأمن مواطنيها".