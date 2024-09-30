6 شهداء من المسعفين في سحمر.. "الصحة": العدو ماض في إبادته اللاإنسانية!

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان" جدد شجب استهداف العدو الإسرائيلي للهيئات الاسعافية حيث أدت غارة معادية على مركز للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية إلى استشهاد ستة مسعفين وإصابة أربعة بجروح.

إن وزارة الصحة العامة تنعى الشهداء الشجعان وتحيي إقدام كل المسعفين اللبنانيين الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني رغم ما يتعرضون له من تهديد وتخويف وترهيب لاعاقتهم عن مهمتهم الاسعافية.

وتأسف الوزارة لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حد لتمادي الكيان الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدولية وتنفيذ إبادته اللاإنسانية العدوانية والتي يدفع ثمنها المدنيون ورجال الاسعاف".