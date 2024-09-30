إتصال بين السوداني وبري... هذا ما بحثاه!

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أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جدد خلاله التعازي للبنان في استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ورفاقه.



وشهد الاتصال الهاتفي البحث في آخر التطورات بالمنطقة والجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لوقف العدوان الوحشي الصهيوني على لبنان الشقيق وحرب الإبادة الجماعية التي تشن على غزة.



وأكد السوداني موقف العراق الداعم لهذه الجهود وكل ما من شأنه أن يوقف الحرب وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددًا المُضي بدعم الشعب اللبناني في صموده ومحنته بكل الوسائل الإنسانية والخدمية التي تمكنه من تجاوز آثار الحرب والدمار وتعزز تلاحم أبنائه إزاء الأخطار والعدوان.



واشار إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره الإنساني والقانوني المسؤول عن منع استمرار العدوان، فضلًا عن دور المؤسسات الأممية والدول الكبرى في حفظ دماء الشعوب وحمايتها.