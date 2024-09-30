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ميقاتي التقى وزير خارجية فرنسا: مدخل الحل هو في وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.. بارو: فرنسا تدعم لبنان وشعبه

30
SEPTEMBER
2024
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إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو  قبل ظهر اليوم في السرايا ،في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة  السفير بطرس عساكر.

وفي خلال الاجتماع جدد رئيس الحكومة التأكيد" أن مدخل الحل هو في وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والعودة الى النداء الذي اطلقته الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي ودول عربية واجنبية  لوقف اطلاق النار ".
ورأى "ان الاولوية هي لتطبيق  القرار الدولي 1701".
بدوره شدد وزير خارجية فرنسا على"اولوية انتخاب رئيس الجمهورية والعمل على وقف المواجهات المسلحة".
وأكد  ان فرنسا تدعم لبنان وشعبه على الصعد كافة، وهي مهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة".

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