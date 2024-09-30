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الخفافيش مجددا.. ارتفاع الوفيات جراء فيروس ماربورغ في رواندا

30
SEPTEMBER
2024
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أكد وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، تسجيل 6 وفيات و20 حالة إصابة بمرض ماربورغ منذ بداية الوباء.
 
وقال نسانزيمانا، في بيان مصور نشر على موقع "إكس"، إن معظم المصابين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة.
 
وأضاف: "رصدنا 20 شخصا مصابا بالفيروس وستة توفوا بالفعل بسببه. الغالبية العظمى من الحالات والوفيات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في وحدة العناية المركزة".
 
وقالت الوزارة إن مرض ماربورغ، وهو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب الوفاة لبعض المصابين، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.
 
وأضاف الوزير أن المؤسسات والشركاء يعملون على تتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأفراد المصابين بالفيروس.
 
ويبلغ معدل الوفاة بفيروس ماربورغ 88%، وينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المسؤول عن الإيبولا وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة. ثم ينتشر عن طريق ملامسة سوائل الجسم للأشخاص المصابين.
 
وشهدت دولة تنزانيا المجاورة حالات إصابة بفيروس ماربورغ في عام 2023، في حين شهدت أوغندا حالات مماثلة في عام 2017.
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