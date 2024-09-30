لإجراء فحوصات الـDNA... طلبٌ من قوى الأمن!

A + A -

صـدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضّحايا المفقودين مجهولي الهويّة، أو الأشلاء".

وأضاف، "تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذوي المفقودين، الحضور من السّاعة 8,00 صباحاً ولغاية السّاعة3,00 عصراً إلى أحد مكاتب الحوادث في وحدة الشّرطة القضائيّة في المحافظات، بهدف أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الـ "DNA"، للتّعرف على هؤلاء الضّحايا أو الأشلاء، على أن يكون بحوزة الشّخص المعني بالحضور الى أحد هذه المراكز أحد المستندات الثّبوتية (جواز سفر- إخراج قيد عائلي- بطاقة الهويّة). ومن المفضّل أن يكونوا شخصين من الأصول أو الفروع (أب، أم، أولاد)، وعند الاستحالة أن يكونوا من الإخوة أو الأخوات".