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في اليومين المقبلين: تساقط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

30
SEPTEMBER
2024
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يؤثر على لبنان طقس مستقر ويستمر لغاية مساء اليوم.

وقد بدأ منخفض جوي يتمركز فوق شمال البحر الاسود، واطرافه الجنوبية ستؤثر فجر الغد على شرق المتوسط ولبنان ما يؤدي الى طقس خريفي ممطر احياناً وانخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب
- الرياح: شرقية ليلاً تتحول جنوبية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ .

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: غائم مع تشكل ضباب وتتساقط امطار متفرقة خاصة صباحاً ومساءً والحرارة تنخفض تتراوح على الشكل التالي: ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٥ كم/س.

الاربعاء: وغائم جزئيا الى غائم مع تشكل ضباب واحتمال تساقط امطار متفرقة صباحا ثم يستقر الطقس مع تقدم الوقت والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س.

LBCI

 

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