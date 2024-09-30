الجبهة الشعبية تكشف هوية المستهدفين في غارة الكولا!

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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، عن إستشهاد ثلاثة من قادتها في عملية اغتيال نفذتها الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، في منطقة الكولا بالعاصمة بيروت.

وقالت الجبهة إن الشهداء هم:

-محمد عبد العال (أبو غازي)، عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية.

-عماد عودة (أبو زياد)، عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان.

-عبد الرحمن عبد العال.

وأشارت الجبهة إلى أن "القادة الثلاثة ارتقوا شهداء في سبيل تحرير فلسطين"، مؤكدة أن هذه العملية لن تثنيها عن مواصلة مسيرة الكفاح والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما تعهدت الجبهة بمواصلة النضال حتى تحقيق أهدافها في تحرير الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن تضحيات "شهدائها" لن تذهب سدى.

واختتمت الجبهة بيانها بتجديد العهد على الاستمرار في رفع راية المقاومة، مهما كانت التحديات، مشيرة إلى أن دماء "الشهداء" ستكون وقودًا لمواصلة مسيرة التحرير.