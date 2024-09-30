"واللا": الجيش الإسرائيلي يستكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان!

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كشف موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني "أنّنا نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري."

وأضاف الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أنّه هناك "إجماع على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت."

وقال "واللا" عن مصدر أمني "إنّنا نعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة."

وأضاف الموقع: "القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان."

وكشف أنّ "الجيش الإسرائيلي يستكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان."