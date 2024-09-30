غارات عنيفة على منطقة بعلبك ليلا

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بعد يوم دامٍ، وغارات كثيفة وعنيفة على مدينة بعلبك وقرى القضاء، أسفرت عن أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى، ومنها مجزرة حي بساتين بعلبك التي حصدت ثمانية شهداء من أبناء المدينة هم: آية بيان، علي جميل الجمال، نجاح الشمالي، علي رعد، هيلانة شلحة، آية الجمال، فاطمة حيدر وابنتها زينب جعفر الجمال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، استأنف الطيران المعادي سلسلة غاراته العدوانية على المنطقة اعتبارا من الساعة 12:30 من بعد منتصف الليل، مستهدفا محيط مدينة بعلبك، وقرى: النبي شيت، الحمودية، ونبحا، وبلدات الجوار.

ولم يغب الطيران المعادي الحربي والمسيّر عن أجواء المنطقة.