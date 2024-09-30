بارو في بيروت حاملًا نصائح وليس رسائل

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو زيارة للبنان. إذ على رغم من الحديث عن إلغاء زيارته بسبب الأخطار التي تتهدّد مطار بيروت ومحيطه، حطّت طائرته فيه مساء أمس، في وقت استغرب مصدر ديبلوماسي فرنسي عدم هبوط طائرات وزراء خارجية عربية أسوة ببارو.

وقال المصدر الفرنسي لـ«الجمهورية»، إنّ زيارة بارو تأتي استكمالاً للمساعي التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومته والديبلوماسية الفرنسية في نيويورك، لإيجاد حل شامل للملف اللبناني الذي يتدهور بسرعة. وأضاف: «انّ زيارة بارو هدفها البحث عن حل اقليمي وشامل، وهي تختلف عن مهمّة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان التي تنحصر بالملف الرئاسي فقط». كذلك اكّد انّ بارو سيبحث

في ملف تثبيت الحدود وتنفيذ القرار الدولي 1701، إلى جانب البحث في الوضع الأمني وفي الحل الشامل في ظل الأوضاع الراهنة المأزومة.

وذكر المصدر، انّ بارو «يحمل نصائح وليس رسائل، وليس هناك من مبادرات جديدة يحملها بل وجهة نظر ونصائح، من ضمنها ترسيم الحدود وضرورة انتخاب رئيس جمهورية. وهو لا يحمل أسماء معينة بل ينصح بالأسماء التي يتوافق عليها اللبنانيون، إنما من الضروري أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن الحل الشامل الذي سيبحث فيه خلال لقاءاته مع المسؤولين الكبار». وكرّر انّ وزير الخارجية «يحمل نصائح وليس رسائل او حلول»...

وكشف المصدر الديبلوماسي، أنّ موظفي وزارة الخارجية الفرنسية الكبار يرافقون بارو في زيارته ومن بينهم السفيرة الفرنسية السابقة في لبنان آن غريو،على أن يستهل جولته صباح اليوم بلقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ثم يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فرئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون. على أن يختم الزيارة بمؤتمر صحافي عند الخامسة مساء في قصر الصنوبر.