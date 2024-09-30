عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 أيلول 2024

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الأخبار: لن تكون كربلاء مرتين

الديار: «تل أبيب» تهدّد بالاجتياح البري... وتلوّح بنسف اتفاقيّة الغاز مع لبنان

محور المقاومة يدرس خياراته... ويعمل على استعادة زمام المبادرة

قاووق وكركي ودحروج شهداء



البناء: سيد المقاومة شهيداً على طريق القدس… وحزب الله يبدأ مسيرة ملء الفراغات / حداد في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء وطهران… وحماس والجهاد تعاهدان / نعاه الخامنئي والسيستاني والأسد والسوداني والحوثي وبرّي وحردان… وموسكو تدينسيد المقاومة شهيداً على طريق القدس… وحزب الله يبدأ مسيرة ملء الفراغات / حداد في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء وطهران… وحماس والجهاد تعاهدان / نعاه الخامنئي والسيستاني والأسد والسوداني والحوثي وبرّي وحردان… وموسكو تدين

اللواء: حسن نصراللّه شهيداً: انقلاب في المعادلات والاستراتيجيات

نتنياهو يقرِّر مواصلة الهجوم.. والمقاومة توسِّع إطلاق الصواريخ و 100 شهيد وجريح في يوم واحد

النهار: جنون المجازر الإسرائيلية يُمهّد للغزو البرّي؟

الجمهورية: إستمرار العدوان... وترميم الثغرات

l'orient le jour: Quatre morts dont trois membres du FPLP dans une première frappe israélienne à Beyrouth intra-muros

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستكمل ملاحقة قيادات «حزب الله» في الضاحية

مجازر في البقاع وشرق صيدا... مقتل 14 مسعفاً خلال يومين





الأنباء الكويتية: ميقاتي يشدد على أنه «لا خيار سوى الديبلوماسية».. وإسرائيل تعلن القضاء على أكثر من 20 من قيادات «حزب الله»

لبنان يواجه «أكبر» نزوح في تاريخه







الوطن السورية: في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا تضعُفُ باستشهاد قائدها وسيبقى في ذاكرة السوريين