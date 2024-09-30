لبنان يواجه «أكبر» نزوح في تاريخه

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الأنباء الكويتية: يواجه لبنان أكبر عملية نزوح في تاريخه، مع تصعيد إسرائيل هجومها بشن «عشرات» الغارات المكثفة وضرب «مئات الأهداف»، فيما تواترت التحذيرات من ان الاجتياح البري أمر حتمي، الأمر الذي يعزز المخاوف من اتساع رقعة الحرب، حيث نقلت «رويترز» عن وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) ان وزير الدفاع لويد اوستن وضع المزيد من القوات على درجة عالية من الاستعداد للانتشار، وأنها ستعزز قدرات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة. وأمر الوزير أوستن باستمرار بقاء حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وقوتها الضاربة في شرق المتوسط.