أول استهداف إسرائيلي لقلب العاصمة اللبنانية: «الجبهة الشعبية الفلسطينية» تعلن مقتل 3 من قادتها في غارة على وسط بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

قتل أربعة أشخاص في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت، فجر اليوم (الاثنين)، وفق ما أفاد مصدر أمني، في أول استهداف لقلب العاصمة اللبنانية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها قنوات تلفزيونية شقة مهدمة جزئياً بسبب الغارة على مبنى في حي الكولا ذي الغالبية السنية والواقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار بيروت.

وهذه هي المرة الأولى التي يشن فيها الجيش الاسرائيلي هجوماً داخل العاصمة اللبنانية، إذ كانت الغارات في الأيام الأخيرة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة.

ونعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في بيان لها 3 من قادتها قتلوا في الغارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العناصر الثلاثة هم القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمني، والقائد عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، علاوة على عبد الرحمن عبد العال.

وتعهدت الجبهة الشعبية بمواصلة «درب الكفاح والمقاومة حتى التخلص من الاحتلال مهما طال الزمن».