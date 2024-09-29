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"المعلومات" توقف مطلقَي رسالة مفبركة لإخلاء مبنى في الطريق الجديدة وتحذر من فبركة هكذا رسائل

29
SEPTEMBER
2024
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صـــــــدر عــــن المديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى الامــــــن الداخــــلــــي ــــ شعبـــة العــــــلاقـــات العـــــامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 29-9-2024 حوالي الساعة ١٦:٠٠ وردت رسالة نصية إلى هاتف أحد المواطنين في محلة طريق الجديدة - شارع الاوزاعي قرب دار الايتام الاسلامية على بعد حوالي ٤٠ متراً من تقاطع البربير مفادها ضرورة إخلاء المبنى القاطنين به حفاظاً على سلامتهم.
على الفور تم تحويل السير في الشارع وتمت عملية اخلاء المبنى من قبل سكانه،
أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات المباشرة بإجراءاتها للتحقق من مصدر الرسالة المشبوهة.
وبنتيجة المتابعة الفنية والاستعلامية تبين أن المتورطين فى ارسال الرسالة المذكورة الى المواطن فى محلة طريق الجديدة هما كل من:
- ج . ط. (مواليد عام ۱۹۹۸ لبناني)
- م. ح. (مواليد 1998 لبناني)
حيث تمكنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكانهما وتوقيفهما.
بالتحقيق معهما اعترفا انهما قاما بإرسال الرسالة المشبوهة عبر تطبيق VGSMS على سبيل المزاح كونه تربطهما علاقة صداقة بأحد سكان المبنى.
أجري المقتضى القانوني بحقهما بناء لاشارة القضاء المختص.
إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تحذر من الإقدام على فبركة هكذا رسائل او أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا.

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