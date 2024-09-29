مساعدات غذائية من الدكتور أمل أبو زيد

A + A -

استمراراً للحملات الإنسانية التي يتبناها النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد، انطلقت نهار السبت المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية للنازحين اللبنانيين المقيمين في المدارس في منطقة جزين. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الأعباء عن الأسر النازحة نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

تهدف الحملة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة، وذلك من خلال تقديم سلات غذائية متنوعة تشمل المواد الأساسية التي تضمن استمرارية توفير الغذاء للأسر المتضررة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة لدعم اللبنانيين في مختلف المناطق، حيث تتواصل الجهود لتوسيع نطاق الحملة لتشمل مناطق أخرى.