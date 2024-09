Bassil: Nous serons tous perdants ou nous gagnerons ensemble

A + A -

Le président du Courant Patriotique Libre, le député Gebran Bassil, a exprimé ses condoléances dans un discours en direct, suite au décès du Secrétaire général du "Hezbollah", Sayyed Hassan Nasrallah, le qualifiant de résistant, d'homme intègre et de "roc de patience". Il a présenté ses condoléances au "Hezbollah", à sa famille, ainsi qu’à tous les Libanais profondément touchés par cette perte, au Liban comme à travers le monde, soulignant que " cette perte laisse un vide immense en chacun de nous, une douleur qui résonne profondément dans nos cœurs meurtris."

Bassil a souligné qu’en ces temps éprouvants, il est essentiel de faire appel à la raison, rappelant que "ces moments difficiles ne touchent pas seulement un parti ou une communauté, mais chacun de nous." Il a insisté sur le fait que "face à l'ennemi israélien, nous n'avons qu'une seule option : rester unis, solidaires en tant que Libanais."

Il a ajouté avec gravité : "Notre pays est en grand danger, et notre peuple souffre sous le joug des crimes israéliens," tout en soulignant avec force que "notre seul salut réside dans notre unité et notre solidarité, tant humaine que nationale, qui doivent transcender tous les différends politiques." Il a lancé un appel urgent à la protection de l'unité nationale, indispensable pour préserver la sécurité et la paix intérieure. Avec une profonde inquiétude, il a exprimé sa crainte de voir naître des divisions internes et des tensions sectaires, précisant qu'il avait déjà pris contact avec les autorités religieuses, politiques et sécuritaires afin d'apaiser les tensions et prévenir tout éclatement.

Bassil a souligné la nécessité pour les forces de sécurité de se déployer pour empêcher les affrontements, notant qu'"il n'y a ni vainqueur ni vaincu." Il a ajouté : "Nous serons tous perdants ou gagnants ensemble, et il n'y a ni déplacé ni hôte, car nous sommes tous invités les uns chez les autres quand nous avons besoin les uns des autres."

Il a fermement réitéré l'urgence de mettre fin à la guerre et aux pertes humaines, rappelant que "cette position n'est en rien nouvelle pour nous. Dès le 8 avril dernier, nous avions adressé des messages écrits à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, appelant à une décision internationale pour un cessez-le-feu et l'application de la résolution 1701." Il a ajouté qu'ils allaient engager des démarches auprès des pays concernés et de leurs ambassades pour faire pression sur Israël et mettre un terme à son agression contre le Liban. "Il est impensable que le Liban subisse une nouvelle défaite et soit de nouveau occupé par Israël, car nous savons qu'il finira par le repousser, comme par le passé."

Bassil a exhorté à l'élection immédiate d'un président de la République et à la formation d'un gouvernement de salut national, soulignant que "le Liban ne peut ni affronter l'agression ni engager de négociations sans un chef d'État, et que la résistance ne peut triompher sans l'appui de l'État." Il a insisté sur le fait que "ce n'est pas l'heure des victoires partisanes ou de l'humiliation d'un Libanais par un autre, mais bien le moment de trouver un consensus sur l'élection d'un président."

Il a affirmé qu'"il est inacceptable d'imposer un président à qui que ce soit, tout comme il est inadmissible d'exclure ou de dominer une composante du peuple libanais. Nous serons à ses côtés pour garantir cela." Selon lui, "ces impératifs ne peuvent être accomplis que par l'engagement de tous les Libanais, chacun étant appelé à prendre ses responsabilités envers son peuple." Il a ajouté : "Nous avons agi sans tarder, en répartissant les contacts avec toutes les forces parlementaires, les autorités et les ambassades, afin que nous puissions, ensemble, prévenir le pire et emprunter le chemin de la solution salvatrice."

Bassil s'est adressé au Premier ministre sortant, Najib Mikati, en l'exhortant à réunir tous les Libanais à travers une déclaration gouvernementale unificatrice, éloignée de toute mesure conflictuelle. Il a également appelé Mikati et son gouvernement à donner des directives claires aux forces armées et de sécurité pour préserver le calme et prévenir tout acte de sabotage ou de division. Il a ajouté : "Cela permettra aux ministres qui boycottent pour des raisons constitutionnelles de participer dans cette situation exceptionnelle, sans violer le Pacte national ni les pratiques constitutionnelles. Leur participation aurait pour seul objectif d'empêcher la discorde que l'ennemi israélien tente de semer."

Bassil a également incité le président du Parlement, Nabih Berri, à convoquer rapidement des consultations parlementaires restreintes dans le temps, afin de parvenir à un accord sur l'élection d'un président de la République capable de rassembler et de protéger tous les Libanais, tout en rétablissant l'autorité de l'État. Il a également plaidé pour la tenue d'une session électorale ouverte, qui ne s'achèverait qu'avec l'élection effective d'un président pour le Liban.

Pour conclure, Bassil s'est adressé aux Libanais ainsi qu'aux partisans du Courant Patriotique Libre en déclarant : "Restez fidèles à vos principes et à votre histoire, et agissez avec la foi qui vous unit profondément. Le Liban, dans ses 10 452 kilomètres carrés, ne cédera pas un seul centimètre de son territoire." Il a poursuivi en affirmant : "Chaque déplacé, chaque blessé, chaque martyr fait partie de nous. Ouvrez vos cœurs et vos foyers pour accueillir vos frères. C'est cette unité qui nous sauvera aujourd'hui." Et de conclure : "Que Dieu protège le Liban."