الطاشناق: ها هو سيّد المقاومة يرحل ليلتحق برفاقه الشهداء

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بيان صادر عن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان

نعزّي الإخوة في المقاومة الإسلامية في حزب الله قيادة وحزبيين ومناصرين باستشهاد الأمين العام الشهيد السيد حسن نصرالله على يد العدو الغاشم.

ها هو سيّد المقاومة يرحل ليلتحق برفاقه الشهداء، حافرًا في التاريخ، إلى جانب اسمه، معنًا جديدًا للمقاومة والصمود. ثلاثون عامًا من تحرير الأرض ودعم القضية، أعطى العالم أجمع دروسًا عن النضال من أجل حقوق شعب وتوازن الرعب لفرض احترام الحقوق والأرض، فأظهر إجرام عدوٍ داس على كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان، في عالمٍ دخل المجهول بين مجرميها المتفلتين وحلفاءهم الصامتين.

رحل سيّد المقاومة، في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى حكمته وصبره، فالوطن دخل مرحلة خطر الفتنة الداخلية، هو الذي كان يدرك جيّدًا التوازنات الداخلية ومشى طيلة هذه السنوات بين ألغام الفتن المزروعة. المرحلة المقبلة ستكون صعبة على الوطن وعلينا جميعًا تحمّل المسؤولية للحفاظ على الأرض والشعب.

رحم الله الشهداء وحمى الله لبنان.